Ведущая ICTV, а ныне национального телемарафона Єдині новини Юлия Сеник потеряла на войне дядю, который ушел добровольцем защищать Украину.

Трагическим известием она поделилась на личной странице в Facebook.

Родной дядя телеведущей 59-летний Сеник Николай Михайлович погиб в бою под Кременной.

Он был физиком-математиком и историком, а после начала полномасштабного вторжения РФ сразу пошел в военкомат.

— Когда узнала, что дядя идет добровольцем на войну, звонила ему и говорила: Дядя Коля, вы же немолодой уже. На что он обиженно: Что значит “немолодой”? Я вон медкомиссию прошел, сказали, что такой крепкий дядя, что мне молодежь должна завидовать! И что на войну, на возможную гибель должны идти только молодые? Им жить и жить! А ты же меня знаешь, какой я горячий и живучий, я эту рашистскую нечисть, увидишь, я буду их уничтожать беспощадно, яростно буду гнать с земли моих детей, — рассказала телеведущая.

В воспоминаниях Юлии Сеник дядя остался улыбающимся и жизнерадостным. Недаром его позывным на фронте был Веселка.

— Пусть за каждого погибшего от рук россиян украинца — каждый рашист веками несет самую страшную, самую адскую расплату! — написала телеведущая.