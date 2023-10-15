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Война все показала: Ефросинина отреагировала на скандал Козловского с Кондратюком

15 октября 2023, 12:51
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Маша Єфросиніна
Источник: Маша Єфросініна

Ведущая Маша Ефросинина отреагировала на скандал Козловского и Кондратюка касательно денежного долга.

Так, Маша сделала Isntagram-репост публикации Виталия о том, что его бывший продюсер забирает у него всю военную зарплату в качестве компенсации за нарушение авторского права. Блогер также заговорила о том, что война раскрыла натуру многих известных личностей.

— Я с 1998 года живу и работаю сфере нашей культуры и шоубизнеса, видела появление абсолютно всех фигур и деятелей, которые сегодня или супер знамениты, или пропали… И все равно никогда не привыкну к тому, как большая война показывает истинные портреты всех, — считает ведущая.

Маша Єфросиніна

Фото: Єфросиніна про скандал Козловського і Кондратюка

Известно, что за Козловского заступились и другие украинские звезды — к примеру, Оля Цибульская. Да и пользователи сети поддержали артиста, который с лета боронит Украину с оружием в руках. Пока эта история не заканчивается.

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В целом, скандал между Козловским и Кондратюком только набирает обороты. Возможно со временем будет раскрываться все больше подробностей. О подробностях инцидента и мнении обеих сторон можно узнать на Фактах ICTV.

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Теги
Ігор Кондратюк Виталий Козловский Маша Ефросинина
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