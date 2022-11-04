Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Война показала, что мы не одни: The Hardkiss представили символическую песню Маяк

4 ноября 2022, 11:44
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Война показала, что мы не одни: The Hardkiss представили символическую песню Маяк
Источник: Юлия Санина

Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новую песню, которая получила название Маяк.

Композиция коллектива получилась чувственной и пронзительной, поскольку сегодня, в это сложное время для всех украинцев, каждый из нас является определенным маяком.

Сейчас смотрят

Фронтвумен группы поет о том, что даже в темном море мы не одни.

— В дикому штормі ми не одні на відстані руки. В кожному морі є свої маяки, — поет Юлия Санина.

Поклонники творчества The Hardkiss поблагодарили группу за новую работу, отметив, что каждое слово композиции попало в самое сердце.

  • Невероятная песня. Как всегда, в самое сердце.
  • Просто сижу и плачу… Даже в это время украинцы творят лучшие вещи в мире… Песня шедевр.
  • Когда слушаешь эти песни, то ты уверен на 100%, что это группа The Hardkiss, их ни с чем не перепутаешь!
  • Невозможно сломать маяки в сердце украинцев! До слез — ураган эмоций.
  • Спасибо за песню. Сейчас нас держат вместе действительно маяки, свет, дающий надежду и веру. Война показала, кто есть кто, показала, сколько нас, показала, что в диком шторме мы не одни! — пишут в комментариях пользователи сети.
Читайте также:
Война показала, что мы не одни: The Hardkiss представили символическую песню МаякПочти 1,5 млн грн: Санина о собранных средствах The Hardkiss на помощь детям-сиротам

Теги
The Hardkiss Песня прем’єра
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь