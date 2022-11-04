Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новую песню, которая получила название Маяк.

Композиция коллектива получилась чувственной и пронзительной, поскольку сегодня, в это сложное время для всех украинцев, каждый из нас является определенным маяком.

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Фронтвумен группы поет о том, что даже в темном море мы не одни.

— В дикому штормі ми не одні на відстані руки. В кожному морі є свої маяки, — поет Юлия Санина.

Поклонники творчества The Hardkiss поблагодарили группу за новую работу, отметив, что каждое слово композиции попало в самое сердце.