Украинская рок-группа The Hardkiss презентовала новую песню, которая получила название Маяк.
Композиция коллектива получилась чувственной и пронзительной, поскольку сегодня, в это сложное время для всех украинцев, каждый из нас является определенным маяком.
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Фронтвумен группы поет о том, что даже в темном море мы не одни.
— В дикому штормі ми не одні на відстані руки. В кожному морі є свої маяки, — поет Юлия Санина.
Поклонники творчества The Hardkiss поблагодарили группу за новую работу, отметив, что каждое слово композиции попало в самое сердце.
- Невероятная песня. Как всегда, в самое сердце.
- Просто сижу и плачу… Даже в это время украинцы творят лучшие вещи в мире… Песня шедевр.
- Когда слушаешь эти песни, то ты уверен на 100%, что это группа The Hardkiss, их ни с чем не перепутаешь!
- Невозможно сломать маяки в сердце украинцев! До слез — ураган эмоций.
- Спасибо за песню. Сейчас нас держат вместе действительно маяки, свет, дающий надежду и веру. Война показала, кто есть кто, показала, сколько нас, показала, что в диком шторме мы не одни! — пишут в комментариях пользователи сети.