Бывшая возлюбленная американского миллиардера Илона Маска из колледжа выставила на аукцион RR в Бостоне сувениры, связанные с ним.

Среди вещей есть и откровенные фотографии предпринимателя, сделанные, когда он был студентом Пенсильванского университета, а также несколько других сувениров совместной жизни Маска и Дженнифер Гвинн.

Глянцевые фотографии показывают, что миллиардер выглядел как обычный студент колледжа до своего стремительного взлета к успеху: дурачился в комнате общежития, тусовался со своими коллегами-консультантами и обнимался со своей девушкой.

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Предмет с самой высокой текущей ставкой — это подписанная поздравительная открытка, за которой следует ожерелье, подаренное Гвинн на ее день рождения.

— С днем ​​рождения, Дженнифер (также известная как Бу-Бу), с любовью, Илон, — говорится в открытке.

Золотое ожерелье включает в себя изумруд из изумрудного рудника в Замбии, принадлежащего отцу Маска Эрролу.

— Когда мы поехали навестить мать Илона в Торонто во время рождественских каникул 1994 года, Илон подарил мне маленькую записку и ожерелье. У его мамы было несколько таких ожерелий в футляре в ее спальне, и Илон сказал мне, что они были с изумрудного рудника его отца в Южной Африке — он вытащил одно из футляра, — рассказала Дженнифер.

Вместе с ожерельем выставляется также два фото. Указать свою цену можно до среды, 14 сентября.

Отметим, Гвинн и Маск начали встречаться в 1994 году, когда они оба работали постоянными консультантами в университетском общежитии.