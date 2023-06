В Украине традиционно 6 июня отмечают День журналиста. Это важная и иногда очень опасная профессия, о которой сняли много фильмов и сериалов.

В мировом кинематографе есть немало лент о папарацци, отчаянных репортерах и борцах за справедливость. Подборку фильмов о журналистике, которые основаны на реальных событиях — смотрите на Фактах ICTV.

В центре внимания

Свой рейтинг мы начинаем с оскароносной ленты Тома МакКарти В центре внимания. История в ее основе началась с назначения редактором в газете The Boston Globe в 2001 году Марти Барона. Он натыкается на небольшую статью, в которой говорится, что архиепископ Бостона ничего не сделал, когда узнал о педофилии одного из священнослужителей.

Барон просит журналистов Spotlight разобраться в этом деле. В конце концов журналисты выясняют, что более 70 священников были причастны к сексуальным домогательствам. Эти преступления системно покрывал Бостонский архиепископ Бернард Лоу.

В фильме нет преувеличений, излишней драматизации или мнимого героизма. Он показывает, что упорным трудом и бескомпромиссностью можно добиться любых результатов и иметь возможность на что-то повлиять.

Режиссер : Том МакКарти. Главные роли : Марк Руффало, Майкл Китон, Рейчел МакАдамс, Лив Шрайбер.

: Том МакКарти. : Марк Руффало, Майкл Китон, Рейчел МакАдамс, Лив Шрайбер. Рейтинг IMDb: 8,1

Вся президентская рать

Пожалуй, одна из самых известных картин, в основу которой легли журналистские расследования.

Фильм рассказывает о событиях, которые привели к первой в истории отставке президента США Ричарда Никсона. Журналисты The Washington Post опубликовали материалы с доказательствами прослушивания оппонентов администрацией главы государства.

В фильме режиссер акцентирует внимание на рутинной журналистской работе по поиску свидетелей и упорным попыткам заставить их говорить.

Режиссер : Алан Дж. Пакула. Главные роли : Дастин Хоффман, Роберт Редфорд, Джек Варден, Мартин Балсам.

: Алан Дж. Пакула. : Дастин Хоффман, Роберт Редфорд, Джек Варден, Мартин Балсам. Рейтинг IMDb: 7,9

Зодиак

В основе детективного триллера Дэвида Финчера – реальная история одного из самых интригующих преступников ХХ века — об убийце, который наводил страх на жителей Сан-Франциско в 1960-1970 годах.

Преступник называл себя Зодиаком и общался с полицией через журналистов газеты San Francisco Chronicle.

Во время работы над картиной Финчер вместе со сценаристом Джеймсом Вандербилтом потратили 18 месяцев на собственное расследование убийств Зодиака.

Режиссер : Дэвид Финчер. Главные роли : Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни-младший.

: Дэвид Финчер. : Джейк Джилленхол, Марк Руффало, Энтони Эдвардс, Роберт Дауни-младший. Рейтинг IMDb: 7,7

Клуб безбашенных

Лента рассказывает о работе фотожурналистов в горячих точках. Действие происходит во время апартеида в ЮАР.

Это история о реальных фотографах Кевине Картере, Греге Мариновиче, Джоао Силве и Кене Остербруке, которые рисковали жизнью и шли на невероятные поступки ради заветных снимков. Двое из этих фотографов получили Пулитцеровскую премию за свои снимки, а один погиб от пули миротворческих сил.

Режиссер показал работу фотографов без прикрас: аддикция к опасности, пьянство и моральный выбор — помочь героям своего снимка или продолжать фотографировать?

Режиссер : Стивен Сильвер. Главные роли : Райан Филипп, Тейлор Китч, Нильс Ван Ярсвельд, Фрэнк Ротенбаш.

: Стивен Сильвер. : Райан Филипп, Тейлор Китч, Нильс Ван Ярсвельд, Фрэнк Ротенбаш. Рейтинг IMDb: 6,9

Секретное досье

Лента от живой легенды кинематографа Стивена Спилберга с Томом Хэнксом и Мерил Стрип в главных ролях.

События картины разворачиваются накануне Уотергейтского скандала и описывают работу газеты The Washington Post. В 1971 году ее редакторы вместе со своими конкурентами из The New York Times решились обнародовать секретные данные Минобороны США.

Файлы из Пентагона проливали свет на роль США во вьетнамской войне и сокрытие этой информации американским правительством.

Режиссер : Стивен Спилберг. Главные роли : Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк.

: Стивен Спилберг. : Мэрил Стрип, Том Хэнкс, Сара Полсон, Боб Оденкерк. Рейтинг IMDb: 7,2

Французский вестник от Либерти, Канзас Ивнинг Сан

И в качестве бонуса к подборке предлагаем вам посмотреть также “любовное письмо журналистам”. Так позиционируется одна из последних работ режиссера Уэса Андерсона Французский вестник.

Это сборник замечательных историй, произошедших в вымышленном французском городе Аннуи-сюр-Благе в середине XX века.

Истории происходят в разных временных периодах и полны юмора и ностальгии. Картина начинается с живописной экскурсии и заканчивается некрологом владельцу издания, который трагически погиб, но перед смертью распорядился о выплатах компенсаций своим работникам и читателям.