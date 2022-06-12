Украинская актриса и телеведущая Тала Калатай рассказала о зверствах российских оккупантов против жителей Грузии в начале 90-х.

Обо всех ужасах со стороны россиян знаменитость рассказала в интервью Алине Доротюк.

Жуткие истории Калатай рассказал ее муж — грузинский бизнесмен Лаша Шихашвили. Он переживал эти события в подростковом возрасте.

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По его словам, россияне в Гаграх и Сухуми заживо сожгли тысячи людей

— На стадионе в Сухуми сожгли его первую учительницу и врача его матери — обложили шинами и подожгли. Тогда соцсетей не было, мы же этом и не знали, – рассказала Калатай.

Также были и другие зверства, которые доказывают бесчеловечность российских оккупантов — они отрезали головы и играли ими в футбол.

Актриса рассказала, что по этой причине муж настаивал на отъезде за пределы Украины. Военные РФ не только убивают или обворовывают, но и насилуют девушек, а пара воспитывает 16-летнюю дочь.

Знаменитость добавила, что методы российских оккупантов не меняются десятилетиями.

— Мои грузинские друзья говорили, что Буча и Гагры – это все было. Россияне также с военных частей в Грузии воровали унитазы, – отметила Калатай.

Артистка добавила, что у России коллективная вина, а Путина создал именно народ страны, ведь аналогичные зверства были при Сталине и Ельцине.