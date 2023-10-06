Украинский мультиартист Дмитрий Монатик выпустил обновленную песню Сильно и представил клип для нее. Это его переделанная работа, которая раньше звучала на российском языке — пришло время это исправить.

Примечательно, что над клипом работала известная украинский режиссер Таня Муиньо, и сейчас Монатик показал “отремонтированную” версию ролика. Раньше клип получил множество наград в Украине и признание.

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Что касается обновленной песни, то ее уже могли слышать и ранее во время живых выступлений Дмитрия. Теперь фанаты могут насладиться студийной версией.

— Стоит отметить, что больше года на больших благотворительных концертах поклонники уже могли услышать live-исполнение этой песни. Более того, с первых секунд начинали подпевать, — описывается работа в YouTube.

Фанаты уже отреагиовали на релиз артиста:

Талант Дмитрия + богатство нашего языка = шедевр!

На концерте в лайве это было очень мощно, теперь можно слушать постоянно.

Самая ожидаемая твоя песня. Спасибо, наконец-то снова буду ее слушать.

Дима, ты невероятный, спасибо тебе за эту переведенную песню. Наконец-то мы дождались.

Напомним, что недавно Монатик заподозрил в плагиате 50 Cent. Речь идет о выступлении со шляпами в шоу американского репера. По ролику можно оценить, насколько похожи идеи — первым это использовал наш артист.