Главный герой первого украинского Холостяка и хореограф Макс Чмерковский, который проживает в США рассказал, как он попал в романтическое реалити и почему изначально отказывался от участия.

По словам 41-летнего мужчины, его уговорили участвовать в Холостяке, сказав некие вещи, до которых он категорически отказывался.

— Мне сказали, что в Украине есть проблема — какое-то количество девушек на одного мужчину… Иногда они могут позволить себе какие-то непонятные отношения — поднять руку, напиться и так далее. Мне как-то так преподнесли… И хотели, чтобы я стал тем мужчиной, который подает пример того, как это может еще быть, — рассказал Макс.

Чмерковский сказал, что на то время он был увереннее некоторых других мужчин, у которых что-то не получилось или они чувствовали себя по другому.

— Мне сказали показать мечту. С этим я и ехал сюда, — отметил хореограф.

Макс признался, что практически сразу понял то, что его согласие стало огромной ошибкой и он сожалеет, что в конце концов не отказался от участия.

— Оказывается, я не продумал один факт — я не тот человек, который выбирает женщин. С одной стороны, я должен быть принцем на коне, а с другой — передо мной 25 людей, и я тыкаю пальцем, кто да, а кто нет. Это так глупо и непонятно, это не фундамент правильных отношений, — подчеркнул Чмерковский.

Мужчина признался, тяжелее всего ему далось — выдержать проект.

— Церемонии роз — это было ужасно. Я смотрю в глаза девушке, она почему-то влюбилась в меня, хотя мы с ней там встречались полторы минуты… Если ты меня не знаешь, как ты можешь меня полюбить, — вспоминает Макс.

Чмерковский рассказал, что после реалити уехал и хотел все поскорее забыть. Кроме того, он рассказал, что его жена Пета любит смотреть шоу Холостяк.

— Она все пытается сделать для того, чтобы я сидел с ней и смотрел… но мы договорились избавить меня от всего этого, — признался Макс.

Ранее мы писали о том, как сложилась жизнь главных героев реалити Холостяк. Отметим, что проект продолжается уже 12 лет, но все еще не теряет своей актуальности и популярности.