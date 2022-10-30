Главный герой 12 сезона Холостяка Алекс Топольский ответил критикам относительно озвучки романтического реалити.

28 октября вышел первый выпуск Холостяка 12. Реалити снимали еще до начала полномасштабной войны, а его премьера изначально должна была состоятся весной. Теперь его показали с украинской озвучкой, что разозлило некоторый пользователей сети.

Кто-то пишет, что дубляж получился ужасным, поскольку все участницы говорят одним голосом и сложно понять их эмоции, кто-то возмущен тем, что оригинал не заглушили и звуки накладываются друг на друга.

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Поклонники реалити отмечают, не против украинского языка, однако их не устраивает качество.

Алекс не стал молчать, обнародовав свое заявление в Instagram. Холостяк отметил, что прочитал множество комментариев по этому поводу, однако он рад, что самое масштабное шоу страны выходит на украинском языке.

— Сейчас все мы, как никогда, должны поддерживать свое государство и уважать свой родной язык! Да, выпуски записаны до всех этих ужасных событий. Но я уверен, что если бы съемки проходили сейчас, то каждый из участников Холостяка говорил бы именно по-украински, — подчеркнул Топольский.

Считает, что критика по поводу озвучки – это совсем лишняя и неразумная трата энергии. Поэтому предлагает отпустить весь негатив, поскольку его и без того достаточно.

— Просто окунитесь в атмосферу проекта, в приключения, романтику, чувство! Надеюсь, это поможет хоть чуть-чуть вернуть тепло в ваши сердца, — подытожил Алекс.

Стоит отметить, есть и те, кто не обращает внимание на дубляж, а просто наслаждается просмотром реалити.