Актриса Ксения Мишина раскрыла интригу по поводу загадочного бойфренда. Все оказалось куда проще, чем думали поклонники.

Накануне в Instagram Мишина показала завтрак, который готовила для “своих мужчин”. Подписчики недолго думая, приписали ей роман, засыпав Ксению вопросами, поэтому ей пришлось ответить.

Как оказалось, к Мишиной приехал в гости брат Михаил, однако на камеру показываться он отказался.

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— Девочки, ко мне на несколько дней просто приехал мой младший брат. Поэтому “парней”… Сегодня просто взорвали мой директ. Да, у меня есть брат – Мишин Михаил Александрович. Уже отправила его на самолет, полетел к себе. Уже скучаю, — объяснила актриса.

Напомним, ранее Ксения Мишина рассказывала, что у нее появился таинственный ухажер. Незнакомец пригласил актрису на свидание, украсив ее автомобиль цветами и воздушными шарами, а также оставив записку.