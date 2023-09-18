Российские пропагандисты хотят усилить эффект влияния от своих манипуляций за счет шоу-бизнеса, в частности телеведущих. Такое мнение высказал украинский продюсер Михаил Ясинский в разговоре со Славой Деминым.

— Сейчас едут на Донбасс те, кто связан с телевидением: масляковские проекты или те, у кого есть шоу на ОРТ. Они отрабатывают телеконтракты, ведь их медиа связаны с Путиным и компанией. Поэтому вполне закономерно ждать на Донбассе всех КВНщиков, — резюмировал Ясинский.

Так, украинский продюсер прокомментировал, в частности, поездку на временно оккупированные территории команды КВН Камызяки. После этого в Казахстане отменили их концерты.

– Это вопрос больших денег. Потому что любой концерт в Казахстане нельзя сравнивать с тем, что им платят за подобные “пиар-акции”, — добавил собеседник.

Михаил Ясинский напомнил, что раньше на Донбасс отправляли разных забытых в России артистов или маргиналов типа Чичериной и Сергея Галанина, которые за деньги готовы были поменять местами добро и зло. Теперь же туда добрались и звезды, чью позицию считали антивоенной, например Рома Зверь, отметил продюсер. Тот же, кто не хотел участвовать в пропаганде, просто уехал из России, добавил Михаил Ясинский.

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Фото: Михаил Ясинский