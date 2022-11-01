В Хьюстоне застрелен участник хип-хоп трио Migos Кершник Кари Болл, который более известен под псевдонимом Takeoff. Ему было 28 лет.

Убийство произошло в ночь на 1 ноября в боулинг-клубе. Там рэпер вместе с другим участником Migos Quavo, который также является его дядей, играл в кости.

Около 2:30 в клубе вспыхнула ссора и кто-то открыл огонь, в результате которого пострадали три человека. Takeoff умер на месте. Остальных двух доставили в больницу, второй участник Migos не пострадал.

Примечательно то, что незадолго до трагедии рэпер обнародовал в Instagram-stories фото из клуба.

Takeoff — популярный американский рэпер, который начал свой музыкальный путь в 2008 году. Тогда вместе с другими членами своей семьи он создал группу Migos.

Первую известность они обрели в 2013 году, когда выпустили трек Versace. Всего у хип-хоп трио три студийных альбома, последний из которых мир увидел в 2018 году.

В том же году Takeoff представил свой сольный альбом The Last Rocket.