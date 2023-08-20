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Известный YouTube-блогер MrBeast оскандалился, показав карту с Крымом в составе РФ

20 августа 2023, 17:42
Валентина Чорна редактор ленты
YouTube-блогер MrBeast

Американский YouTube-блогер Джеймс Стивен Дональдсон, известный под ником MrBeast, показал карту мира с Крымом в составе России.

В субботу, 19 августа, он обнародовал видео с названием Каждая страна на земле соревнуется за $250 тыс.

В ролике зрителям показали иллюстративную карту мира, на которой полуостров Крым был отмечен тем же цветом, что и Россия.

За сутки видео просмотрели более 54 млн раз. На канал MrBeast подписано 177 млн пользователей.

Под последним постом блогера в Instagram пользователи сети оставили тысячи комментариев, подчеркивая, что Крым — это Украина. Сам Джеймс Дональдсон пока никак не отреагировал на ситуацию.

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Отметим, что ранее Youtube-блогер поддерживал Украину в борьбе с российской агрессией.

В июне прошлого года он обнародовал видео, в котором рассказал о сборе средств и вещей для украинских беженцев.

В общем Джеймс Дональдсон отправил гуманитарной помощи в Украину на $3 млн.

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Блогер Война в Украине
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