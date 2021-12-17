Уже сегодня, 17 декабря, на стриминговом сервисе Netflix выйдет второй сезон американо-польского фэнтезийного телесериала Ведьмак. Для зрителей станут доступными одновременно все восемь серий.

Второй сезон Ведьмака логически и хронологически продолжает первый, который вышел 20 декабря 2019 года. Телесериал снят по романам Анджея Сапковского о ведьмаке Геральте.

Основной актерский состав остался без изменений. Главную роль Геральта из Ривии сыграет все тот же Генри Кавилл.

По сюжету, он продолжит свое путешествие, наполненное интересными событиями. Известно, что во втором сезоне появятся новые персонажи, а вместе с ними и новые актеры.

Netflix периодически интриговал поклонников сериала и показывал отрывки из нового сезона. Так, стриминговый сервис ранее познакомил зрителей с новым монстром — сколопендроморфом.

Ведьмак 2: название серий

Крупица истины (A Grain of Truth). Каэр Морхен (Kaer Morhen). Что потеряно (What Is Lost). Реданская разведка (Redanian Intelligence). Повернись спиной (Turn Your Back). Дорогой друг (Dear Friend). Волет Мейр (Voleth Meir). ТВА (ТВА).

Съемки второго сезона начались еще до премьеры первого — в конце 2019 года. Ведьмака 2 снимали в Лондоне. Изначально ожидалось, что сериал выйдет в 2020 году, однако дату премьеры были вынуждены перенести. Трейлер второго сезона Ведьмака — смотрите на Фактах ICTV.