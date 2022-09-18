Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Фото Видео Персони

Отдали дань уважения: Елена Зеленская и Денис Шмыгаль простились с Елизаветой II

18 сентября 2022, 21:37
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Отдали дань уважения: Елена Зеленская и Денис Шмыгаль простились с Елизаветой II
Источник: Офис президента

Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль почтили королеву Великобритании Елизавету II.

Вместе с ними проститься с королевой в Вестминстерском дворце прибыли посол Украины Вадим Пристайко с женой Инной.

Сейчас смотрят

К слову, на черный блейзер первая леди Украины приколола золотую брошь с украинским орнаментом от отечественного дизайнера.

Накануне похорон Зеленская встретилась с принцессой Уэльской. Кейт Миддлтон провела аудиенцию в Букингемском дворце.

Отметим, что принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом уже встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской в  2020 году в Букингемском дворце.

Ранее мы писали о том, что Джо Байден и другие политики прибыли в Лондон на похороны Елизаветы II.  Со среды, 14 сентября, гроб с телом монарха выставлен для прощания в Вестминстер-холле.

За это время дань памяти королеве отдали тысячи британцев и людей из-за рубежа, которые выстояли многокилометровые очереди.

Похорон состоится 19 сентября. Умерла Елизавета II 8 сентября. Ей было 96 лет.

Источник
Daily Mail
Теги
Єлизавета ІІ Денис Шмыгаль Елена Зеленская
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь