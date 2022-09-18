Первая леди Украины Елена Зеленская и премьер-министр Денис Шмыгаль почтили королеву Великобритании Елизавету II.
The First Lady of Ukraine, Olena Zelenska, is in tears as she visits Westminster Hall where The Queen is Lying-in-State. pic.twitter.com/aSd15OLYsc
— Royal Central (@RoyalCentral) September 18, 2022
Вместе с ними проститься с королевой в Вестминстерском дворце прибыли посол Украины Вадим Пристайко с женой Инной.
К слову, на черный блейзер первая леди Украины приколола золотую брошь с украинским орнаментом от отечественного дизайнера.
Накануне похорон Зеленская встретилась с принцессой Уэльской. Кейт Миддлтон провела аудиенцию в Букингемском дворце.
BREAKING | The #PrincessofWales welcomes #FirstLady of #Ukraine, #OlenaZelenska, at #BuckinghamPalace ahead of tomorrow’s State Funeral of #TheQueen #QueenElizabeth pic.twitter.com/uhXjZ8XHXf
— Royal News (@royals_forever) September 18, 2022
Отметим, что принцесса Уэльская вместе с принцем Уильямом уже встречались с президентом Украины Владимиром Зеленским и Еленой Зеленской в 2020 году в Букингемском дворце.
Ранее мы писали о том, что Джо Байден и другие политики прибыли в Лондон на похороны Елизаветы II. Со среды, 14 сентября, гроб с телом монарха выставлен для прощания в Вестминстер-холле.
За это время дань памяти королеве отдали тысячи британцев и людей из-за рубежа, которые выстояли многокилометровые очереди.
Похорон состоится 19 сентября. Умерла Елизавета II 8 сентября. Ей было 96 лет.