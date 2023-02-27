Дуэт Tvorchi выступил в поддержку Украины на центральной площади возле парламента Осло (Норвегия).

Музыканты предстали на центральной площади перед украинцами и норвежцами, которые пришли поддержать Украину в годовщину полномасштабного вторжения — 24 февраля.

Tvorchi признались, их впечатлило то, как жители Норвегии разделяют нашу боль. На видео видно, как к артистам подходят люди с плакатами в поддержку Украины и фотографируются с ними.

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— Поразило то, как норвежцы чувствуют нашу боль, с какой эмпатией говорят об Украине и нашей победе. Столько слов поддержки тут слышим, множество украинских флагов видим на домах и в норвежских окнах квартир. Говорят, что люди с севера холодные и закрытые. Может быть только снаружи, потому что горячие сердца тех, кого мы здесь встречаем, способны растопить лед, — подчеркнули Tvorchi.

Артисты также поблагодарили Норвегию за помощь, которую она оказывается Украине.

Напомним, Tvorchi представят нашу страну на Евровидении 2023 в Ливерпуле. Дуэт сразу выступит в финале, поскольку в 2022 году конкурс выиграла украинская группа Kalush Orchestra.