Победители Нацотбора Евровидения 2023 Tvorchi представили новый трек Hidden Code, посвятив его украинским кибервойскам. Песня станет саундтреком фильма Первый код, снятый об украинских IT-специалистах.

К треку также сняли и клип в стиле, присущим музыкантам.

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Hidden Code — это ритмичный электропоп о силе IT-войск Украины, которые делают все, чтобы приблизить нашу победу. Эксперты в цифровом пространстве борются с атаками на информационные системы предприятий и государственные учреждения Украины.

Сингл сочетает синтезированный звук с хаусом и вокалом Джеффри — умело передается энергия несокрушимости наших кибервойск.

— Трек Hidden Code о суперменах IT-отрасли, которые за кулисами создают новую историю украинского сопротивления врагу. Наши кибервойска с первого дня полномасштабной войны демонстрируют нереальную силу и единство для общей победы, — комментируют Tvorchi свой новый трек.

В конце февраля дуэт Tvorchi выступил в поддержку Украины на центральной площади возле парламента Осло. Артисты признались, что жители Норвегии разделяют нашу боль и всячески выражают свое желание помочь.