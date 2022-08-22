Президент Украины Владимир Зеленский надел вышиванку цвета хаки от украинского бренда Indposhiv. В ней он выступил перед украинцами в ежедневном обращении на 180-й день полномасштабной войны с РФ.

Вышиванка Bespoke от Indposhiv, в которой предстал президент — современная история Украины. На ней изображены танки, БТР, орнамент и украинцы, которые взялись за руки.

Дизайнер бренда Катя Возианова создала серию Bespoke ко Дню вышиванки. Его ежегодно отмечают 19 мая.

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В основе авторской рубашки — произведения художницы белорусского происхождения Руфины Базловой, которая положила начало направлению протестной вышивки.

— 24 февраля мастер разместила первую фотографию в поддержку Украины, а в марте появилась целая серия, иллюстрирующая стойкость и несокрушимость духа украинцев, которая и легла в основу орнамента, — говорится в Instagram Indposhiv.

Отметим, стоимость вышиванки Bespoke с машинной вышивкой — 8 500 грн, с ручной вышивкой — 12 000 грн.