Каждый год популярная американская компания Netflix составляет список новых фильмов, которые будут выходить в течение года.

2023 год не стал исключение, поэтому в списке Netflix можно найти разножанровые картины — от романтических комедий до фантастических боевиков.

В 2023 году Netflix запланировал выпустить 49 фильмов, что на 37 премьер меньше, чем в 2022 году.

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Какие премьеры выйдут на Netflix в марте 2023 года, читайте в нашем материале.

Мартовские премьеры Netflix 2023 — список

Luther: The Fallen Sun (Лютер: Солнце на закате)

Жанр фильма: детективы, приключенческие боевики, криминальные фильмы, драмы.

Это криминальная драма, продолжение одноименного британского телесериала, который выходил на протяжении 2010-2019 годов.

Сюжет ленты расскажет вам историю опального лондонского инспектора полиции Джона Лютера, которого преследуют мысли о нераскрытое преступление.

Мужчина убегает из тюрьмы, чтобы выследить жестокого серийного убийцу.

Премьера фильма запланирована на 10 марта 2023 года.

Murder Mystery 2 (Загадочное убийство 2)

Жанр: детектив, приключенческие боевики, комедии.

Новая часть комедийного детектива с Адамом Сэндлером и Дженифер Энистон.

Сюжет: Частные детективы Ник и Одри Шпиц открывают собственное агентство и оказываются в центре международного расследования, когда похищают их друга.

Премьера фильма запланирована на 31 марта 2023 года.

Как слониха упала с неба

Жанр: семейный фильм, лента для детей и семьи, фильмы на основе книг.

Сюжет: решительный парень Питер ищет давно потерянную сестру. Встретив гадалку на рыночной площади, он пытается узнать ответ на единственный важный вопрос: жива ли сестра? Ответ: ему нужно найти загадочную слониху и фокусника, что ее вызовет.

Так Питер начинает непростое путешествие, чтобы совершить три невозможных задания в обмен на волшебную слониху.

Премьера семейного мультфильма запланирована на 17 марта 2023 года.

Сериал Ты

Это известный американский психологический сериал-триллер.

Первый сезон сериала вышел в 2018 году. История рассказывает о привлекательном менеджере книжного магазина в Нью-Йорке Джо Голдберге, который, встретив начинающую писательницу Гвиневру Бек, влюбляется в нее.

Парень становится одержим любимой и способен на все, лишь бы они были вместе.

Впоследствии сериал был продлен на второй сезон. В январе 2020 Netflix продлил сериал на третий сезон, который вышел 15 октября 2021 года.

Сериал получил бешеную популярность, поэтому было решено продлить историю на четвертый сезон. Первая часть четвертого сезона (пять серий) уже доступна для зрителей, а вот вторая часть — выйдет на экраны 9 марта 2023 года.