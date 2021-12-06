От Карпат до Мальдив: куда украинские звезды собираются в отпуск зимой

Нынче в самом разгаре — планирование зимних отпусков. Тут у каждого предпочтения разные. Кто-то Новый год и Рождество хочет отпраздновать вне дома. Кто-то, наоборот, эти выходные посвящает семье, а в отпуск едет уже потом. Направления самые разные, но, как правило, выбирать приходится между горнолыжными курортами и теплыми странами.

Факты ICTV расспросили у украинских знаменитостей, куда они планируют отправиться в отпуск зимой.

Популярный певец Артем Пивоваров поделился, что ему по душе море, океан, реки. Однако он также любит и горы, ведь там чистый воздух.

— Мне по душе море, океан и реки. Я вырос в городе, где очень много рек, и с раннего детства был активным ребенком, любил различные виды спорта, в том числе и водные. Я понимаю, что такой чистый воздух, как в горах, сложно встретить в какой-то другой местности, — отметил певец.

По его словам, уже который год подряд он ездит отдыхать с друзьями, и всегда это разные компании. Шумные вечеринки компаний сменяются философскими разговорами по душам.

— Честно признаться, я, наверное, на своей памяти ни разу не путешествовал в одиночку. У меня есть очень много знакомых, которые выбирают такой способ отдыха либо такой способ путешествий, но сам я ни разу не путешествовал в одиночку, — поделился исполнитель.

Также Артем Пивоваров назвал свой список мест, куда стоит отправиться на отдых.

— Если говорить о топе стран и городов для отдыха и восстановления, то я могу внести в том числе и нашу страну. Например, Карпаты. Горы — это действительно то, что поистине вдохновляет. Мы буквально недавно вернулись оттуда, вместе с командой были там две недели: писали музыку, вдохновлялись, жили прямо у подножия горы, — рассказал артист.

Артем также отметил, что стран есть немало для отдыха и восстановления. По его словам, каждый выбирает, исходя из предпочтений и формата отдыха.

— Я, конечно же, люблю путешествовать по каким-то аутентичным местам на Бали и в Таиланде. Мне в принципе близка Азия и азиатская культура, — пояснил Артем Пивоваров.

Этой зимой певец планирует больше работать, поскольку ему предстоит реализовать много нового материала. В частности, новые коллаборации в рамках проекта Твої вірші мої ноти.

— Если я куда-то и буду выбираться, то, по-прежнему, традиционно это будут места силы нашей страны. Я с удовольствием бы вернулся на Синевир. Я охотно бы отправился на Джарылгач. Но уверен, что зимой это — не самый лучший выбор, — смеясь, рассказал Пивоваров.

У ведущего Холостячки и шоу Україна має талант Григория Решетника — сразу два варианта отдыха.

— Версия первая: наконец-то вырваться куда-нибудь вдвоем с любимой женой, деток оставить на бабушку, дедушку и просто отдохнуть. В любую страну — идеально, чтобы было тепло, насладиться спокойствием, отдохнуть, зарядиться силами, – поделился ведущий.

Однако Решетник с супругой планируют поставить сыновей на лыжи.

— Давно не были на лыжах, так как детки подрастали, поэтому хотим отправиться на зимний курорт, чтобы Ваня, Димуля и, возможно, в санках Сашуня тоже стали лыжниками, поддержали родителей. Мы стоим на лыжах, катаемся, любим, и хотим, чтобы детки тоже занимались лыжами, – отметил Григорий.

По его словам, они мечтают побывать и в США, ведь еще до локдауна открыли визы.

— Мы открыли американские визы и очень хотим побывать в США. Возможно, удастся реализовать эту мечту. Очень-очень хотим перелететь за океан и увидеть, какая же она – одна из самых крутых и преуспевающих стран мира. Надеюсь, найду время и реализую не только свои лучшие рабочие проекты, но и семейный отдых, — добавил Григорий Решетник.

Судья шоу Україна має талант и хореограф Женя Кот признался, что его семье сложно решить, куда отправиться зимой на отдых. Евгений хочет туда, где снег и холодно, а его жена Наталья мечтает погреться на солнышке.

— Наталья хочет поехать туда, где тепло, где сияет солнышко, а я хочу поехать туда, где можно прокатиться на лыжах или на сноуборде. Наташа не очень любит мерзнуть, а я очень люблю все-таки активничать на отдыхе. Я начал кататься всего два или три года назад. Мне это понравилось, и каждую зиму мы ездим, чтобы прокатиться. Поэтому не знаю, увидим, возможно, ее волшебство на меня подействует, и мы все-таки поедем в теплые края, — предположил Женя Кот.

Также планами на отдых поделились резиденты Дизель шоу. Так, Виктория Булитко мечтает о Мальдивах.

— Ближайший мой отпуск планируется в следующем году (смеется). То есть, только в начале января у нас будет небольшой перерыв на отдых. Я пока никаких планов особо не строю на всякий случай. Но очень бы хотелось — и надеюсь, так оно и случится — отправиться куда-то в теплые края. Например, Мальдивы, — рассказала актриса.

А вот Юлия Мотрук планирует отправиться в две поездки: во Львов и Карпаты.

— Мы с мужем осенью запланировали две поездки: во Львов, а потом — в Карпаты. Очень хочется сказки, много снега, и надеюсь, что это все осуществится. Потому что, учитывая современные условия, когда в один день может все поменяться, сложно что-то планировать наперед (смеется). Надеюсь, что все получится, и я запомню этот отпуск, — призналась Юлия.

Актер Евгений Гашенко в силу суеверий не пожелал раскрывать планы на отпуск, но отметил, что это будут теплые края.

— Я немного суеверен, поэтому не хотел бы делиться своими планами. Да и последние годы научили нас особо ничего не загадывать и не планировать наперед. Но могу намекнуть: отпуск я планирую где-то в теплых странах. Надеюсь, все получится, — поделился Евгений.

Яна Глущенко считает снег в другой стране — странным явлением. Поэтому хочет поехать на море.

— У нас в январе отпуск, и я бы очень хотела полететь на море. Моей семье пять лет, и два или три года мы летали на моря. В один год поехали в Финляндию, и я сказала, что снег зимой в другой стране — не очень прикольно. У нас и своего достаточно (смеется). Поэтому очень хочу полететь на море, — сообщила актриса.