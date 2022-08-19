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От Imagine Dragons до Kalush: Spotify создал плейлист ко Дню Независимости Украины

19 августа 2022, 16:03
Марина Корзун руководитель раздела Lifestyle
Spotify
Источник: Depositphotos

Стриминговый сервис Spotify создал плейлист ко Дню Независимости Украины под названием UNITED24: Music for Ukraine.

Плейлист UNITED24: Music for Ukraine будет обновляться еженедельно. Сейчас он содержит 100 треков – в списке есть как украинские, так и мировые исполнители (Imagine Dragons, Tom Odell, Miley Cyrus и др.).

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По словам министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в плейлисте можно не только послушать качественную музыку топ-исполнителей, но и задонатить $24 в поддержку врачей.

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