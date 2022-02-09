Disney показал новую коллекцию свадебных платьев 2022 года, вдохновленные принцессами мультфильмов компании. Так, теперь желающие устроить свадьбу в одном из парков Disney смогут провести свою церемонию в королевском стиле.

Компания специалистов по организации свадеб Disney Fairy Tale Weddings показали не только 25 новых платьев для невест, но и презентовали костюм в честь 50-летия Всемирного центра отдыха Уолта Диснея. В коллекцию вошли платья, которые вдохновлялись одеждой принцессами Тианы, Белоснежки и Жасмин. Платья отличаются разнообразием стилей, тканей и силуэтов.

Пользователи сети уже оценили творения Disney:

Платья сделаны очень красиво и волшебно. Хотела бы я создавать наряды для Disney с очаровательными свадебными платьями…

Очень красиво! Моя мечта буквально сбылась. Девушки все такие красивые! Отличная работа семьи Disney!

Вау! Они все такие красивые и сказочные, я люблю их всех так сильно! Все это выглядит просто волшебно.

Мне нравится, что эти дамы были великолепными, и все они выглядели довольно нормальными, а не как модели из подиумов высокой моды.

К этим платьям отлично подойдут актуальные в 2022 году прически — стильными и модными уже не один год считаются голливудские локоны, ретро, а также локоны с пляжным эффектом.