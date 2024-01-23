Украинская певица София Ротару отреагировала на ракетный обстрел РФ 23 января, следствием которого стали разбитые дома, погибшие и раненые люди.
Она обнародовала в Instagram видео глобальной инициативы по поддержке Украины United24.
— Очередной террористический акт России против Украины. Утром 23 января Киев, Харьков и Павлоград подверглись ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые. Продолжаются спасательные операции, — говорится в сообщении United24
Последствия ракетной атаки РФ на Украину
На видео последствий обстрела Россией Харькова много беды. На одном из кадров мужчина с женщиной обнимаются и смотрят, вероятно, на свой дом, который догорает.
Также ролик демонстрирует разбитые многоэтажные дома и окровавленных людей.
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На видео показано как спасатели разбирают завалы и выносят спасенных из-под них людей.
Кроме того, United2 демонстрирует кадры последствий обстрела Киева и области 23 января.
Напомним, что в течение 23 января РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения врага. Под ударом оказались Киев и область, Харьков, Херсонщина, Павлоград и Шостка.