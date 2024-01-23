Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Фото Персоны

Весь ужас обстрела в одной минуте: Ротару отреагировала на ракетный удар РФ 23 января

24 января 2024, 01:12
Малиновская Ангелина редактор ленты
Весь ужас обстрела в одной минуте: Ротару отреагировала на ракетный удар РФ 23 января
Источник: ГСЧС

Украинская певица София Ротару отреагировала на ракетный обстрел РФ 23 января, следствием которого стали разбитые дома, погибшие и раненые люди.

Она обнародовала в Instagram видео глобальной инициативы по поддержке Украины United24.

Ротару відреагувала на ракетний обстріл РФ

Фото: скрін з instagram

— Очередной террористический акт России против Украины. Утром 23 января Киев, Харьков и Павлоград подверглись ракетному обстрелу. Есть погибшие и раненые. Продолжаются спасательные операции, — говорится в сообщении United24

Последствия ракетной атаки РФ на Украину

На видео последствий обстрела Россией Харькова много беды. На одном из кадров мужчина с женщиной обнимаются и смотрят, вероятно, на свой дом, который догорает.

Сейчас смотрят

Также ролик демонстрирует разбитые многоэтажные дома и окровавленных людей.

 

Переглянути цей допис в Instagram

 

Допис, поширений UNITED24 (@u24.gov.ua)

На видео показано как спасатели разбирают завалы и выносят спасенных из-под них людей.

Кроме того, United2 демонстрирует кадры последствий обстрела Киева и области 23 января.

Напомним, что в течение 23 января РФ нанесла комбинированный ракетный удар по Украине, применив крылатые, баллистические, авиационные и зенитные управляемые ракеты. По уточненной информации, всего зафиксировано 44 средства воздушного нападения врага. Под ударом оказались Киев и область, Харьков, Херсонщина, Павлоград и Шостка.

Читайте также:
Бєдняков і СумськаПострадали Харьков и Киев: реакция звезд на ракетный обстрел 23 января

Теги
Київ ракетний удар София Ротару Харьков
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь