Популярная певица Мадонна опубликовала в сети фотографии своего сына — 21-летнего Рокко Джона Ричи. Снимки юноши она разместила в сториз.

На фотографиях Рокко красуется в белой футболке с подворотами на рукавах, которую заправил в джинсы. Он держит в руках стакан с напитком и стоит возле задней части спорткара.

Парень не скрывает родственную связь со звездой — он выложил аналогичные фото на своей Instagram-странице.

Известно, что Рокко также является сыном британского режиссера Гая Ричи, который был вторым по счету мужем певицы Мадонны. Когда пара развелась, он несколько лет жил с мамой, а затем переехал в Великобританию к отцу.

Сейчас Рокко работает в качестве модели — в августе он снялся в проекте для журнала The Rake. Юноша выступил как модель на съемке в ретростиле, с чем отлично справился.

Да и сама Мадонна не против позировать на камеру — в конце ноября она поразила сеть своими откровенными снимками. На первом снимке артистка позирует в белье, из которого как бы случайно выпадает обнаженная грудь. Причем некоторые снимки были без цензуры. Пользовватели Instagram моментально отреагировали на фото — одни обвинили певицу в вульгарности, а другие оценили фигуру знаменитости.