Британскую певицу и актрису Викторию Бекхэм раскритиковали за пост в честь королевы Елизаветы II.
На личной странице в Instagram Бекхэм поздравила британского монарха с платиновым юбилеем правления и поблагодарила Елизавету за вдохновение. Также она обнародовала серию коллажей, на которых сравнила себя с королевой.
– 70 лет быть источником вдохновения для многих! Включая меня, однозначно! Поздравляем Ее Величество Королеву с платиновым юбилеем, какое достижение! – написала она.
В комментариях пользователи сети раскритиковали Бекхэм, назвав ее эгоисткой. Большинство подписчиков отметили, что у Виктории нет ничего общего с королевой. Однако нашлись и те, кто оценил юмор звезды.
- Какое отношение имеет одно к другому?
- Неуместно это говорить о себе.
- Верх неуважения, но, к сожалению, здесь нет ничего удивительного!
- Как, черт возьми, тебе удается все это сделать ради себя.
- Не сравнивайте себя с такими фотографиями, это не ваше место и никогда не будет!
- Такой нарциссический пост! Можно ли поздравить кого-нибудь, не обращая внимания на
- себя? Невероятная эгоцентричность!
- Как ты можешь сравнивать себя с королевой?
- На самом деле, это не о вас – немного странно, что вы испытывали необходимость этого сделать, — пишут в комментариях.
Стоит отметить, что Виктория Бекхэм присутствовала на вечеринке, посвященной празднованию платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне. В то же время звезда реалити-шоу Ким Кардашьян осталась без билета.