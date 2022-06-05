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Верх неуважения: Викторию Бекхэм захейтили из-за поста, где она сравнила себя с Елизаветой II

5 июня 2022, 14:45
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Бекхем, королева Єлизавета II
Источник: Depositphotos, Getty Images

Британскую певицу и актрису Викторию Бекхэм раскритиковали за пост в честь королевы Елизаветы II.

На личной странице в Instagram Бекхэм поздравила британского монарха с платиновым юбилеем правления и поблагодарила Елизавету за вдохновение. Также она обнародовала серию коллажей, на которых сравнила себя с королевой.

– 70 лет быть источником вдохновения для многих! Включая меня, однозначно! Поздравляем Ее Величество Королеву с платиновым юбилеем, какое достижение! – написала она.

В комментариях пользователи сети раскритиковали Бекхэм, назвав ее эгоисткой. Большинство подписчиков отметили, что у Виктории нет ничего общего с королевой. Однако нашлись и те, кто оценил юмор звезды.

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  • Какое отношение имеет одно к другому?
  • Неуместно это говорить о себе.
  • Верх неуважения, но, к сожалению, здесь нет ничего удивительного!
  • Как, черт возьми, тебе удается все это сделать ради себя.
  • Не сравнивайте себя с такими фотографиями, это не ваше место и никогда не будет!
  • Такой нарциссический пост! Можно ли поздравить кого-нибудь, не обращая внимания на
  • себя? Невероятная эгоцентричность!
  • Как ты можешь сравнивать себя с королевой?
  • На самом деле, это не о вас – немного странно, что вы испытывали необходимость этого сделать, — пишут в комментариях.

Стоит отметить, что Виктория Бекхэм присутствовала на вечеринке, посвященной празднованию платинового юбилея королевы Елизаветы II в Лондоне. В то же время звезда реалити-шоу Ким Кардашьян осталась без билета.

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Теги
Єлизавета ІІ, Вікторія Бекхем
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