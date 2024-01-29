Вице-премьер-министр Ирина Верещук раскритиковала выступление группы Хамерман знищує віруси на горнолыжном курорте Драгобрат.

Известно, что фронтмены ХЗВ Владимир Пахолюк и Альберт Цукренко выбирают для концертов довольно откровенные образы.

Министр назвала выступление “голой вечеринкой” и призвала “уже как-то прекратить” такие мероприятия.

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Хамерман знищує віруси попал под хейт

Поклонники группы знают, что артисты всегда тщательно готовятся к выступлениям и оригинально подходят к созданию сценических нарядов. Часто они почти отсутствуют, что уже стало фирменным знаком Хамерманов.

Не был исключением и концерт 26 января в отеле на Закарпатье. Видео с того вечера распространил журналист Виталий Глагола, который отметил, что имеет много вопросов к вокалистам и еще больше к владельцам заведения. Само выступление он назвал “голой вечеринкой”, очевидно, сравнив со скандальным собранием российского блогера Насти Ивлеевой.

На выступление Хамерманов отреагировала и министр Ирина Верещук, которая назвала концерт ХЗВ “сомнительно-провокационным мероприятием”.

— Понимаю, что заведения должны как-то работать, а людям надо где-то отдыхать. Но определенные вещи во время войны делать нельзя. Просто нельзя и все. Здесь я не о законе, а о какой-то человеческой солидарности. Не должно быть так, что в пределах одного социума одни ходят на штурмы, а другие танцуют голыми. Да еще и хвастаются в соцсетях, кто круче морально опускается, — обратилась Верещук к руководителям учреждений и местных властей.

Реакция группы и поклонников на хейт

Участник ХЗВ Альберт Цукренко прокомментировал критику в сторону группы, в частности высказывания Ирины Верещук. Артист отметил, что “если что-то не запрещено, значит, оно разрешено”.

— Слово чиновника в медийном плане значит больше, поэтому надо быть осторожными в артикулировании собственного мнения в целом. Тенденция ранжировать явления культуры по критерию того, что можно во время войны — это опасно, — отметил Цукренко в комментарии Громадському.

По мнению музыканта, сравнение с “голой вечеринкой” свидетельствует лишь о том, что некоторые из украинцев слишком много времени проводят в “медийном поле России”. К хейту же Альберт относится философски, ведь уже не раз с ним сталкивался, и уверен, что это не в последний раз.

Тем временем в сети развернулся флешмоб в поддержку коллектива. Поклонники Хамерманов признаются в любви к творчеству группы и запустили красноречивый хештег.

Поклонники Хамерманов отмечают, что перфомансы группы являются постметаиронией, в которой команда работает более 20 лет. Среди поклонников ХЗВ оказался также другой представитель политических кругов Украины — экс-нардеп Борислав Береза.

— Откуда эта тяга к совковому осуждению всего, что выбивается из формата “два притопа, три прихлопа”? Откуда это копирование российского пуританства? И смешит меня вот все это рагульство, когда осуждают все, что за рамками провинциального восприятия. С совком в голове желательно попрощаться, — отметил Береза в своем Facebook.

Фото: Ирина Верещук, Владимир Чеппель