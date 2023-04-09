9 апреля православные христиане отмечают Вербное воскресенье. Праздник посвящен торжественному въезду Иисуса Христа в Иерусалим.

В этот день принято поздравлять своих близких и друзей. К подобным традициям присоединяются и звезды, которые радуют поклонников теплыми словами и пожеланиями.

Поздравления звезд с Вербным воскресеньем — далее в материале.

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Актриса Ольга Сумская поздравила украинцев и покрасовалась в вышиванке с полной корзиной ивовых веток.

Жена телеведущего СТБ Григория Решетника Кристина кратко поздравила украинцев с праздником с помощью Insta-stories.

К поздравления присоединилась и певица Наталия Могилевская, опубликовав веточки ивы с желтыми “котиками” на фоне голубого неба.

София Ротару поздравила с Вербным воскресеньем украинцев, пожелав им счастья в доме.

Как и в любой другой церковный праздник, на Вербное воскресенье существуют традиции, которое передавались из поколения в поколение. К примеру, принято садить возле дома одну из веточек ивы — в доме будет царить только счастье.