События пятого выпуска Холостяка 2022 года происходили в Дубае. Неделя прошла как один большой скандал: сначала девушки затравили все правила хозяйки дома Юли, а затем агрессивно выясняли отношения на глазах Алекса Топольского.
Как прошел 5 выпуск проекта и кто завершил борьбу за сердце Холостяка, читайте в материале.
Купание на закате
На первое индивидуальное свидание недели Алекс пригласил Вику. Пара отправилась на пляж встречать закат.
Атмосфера свидания была довольно романтичной, и во время купания Вика и Алекс поцеловались.
– Мне в тот момент показалось, что мы – одно целое. Мы были друг с другом и не замечали, что происходило вокруг. У нас был очень сильный конект, нам было приятно друг с другом, – сказал Топольский.
По впечатления в пустыню
На парное свидание с Холостяком в исторический заповедник отправились Роксолана и Лиза.
Во время индивидуального общения Роксолана рассказала Алексу о детстве и отце. Холостяк отметил, что девушке наконец-то удалось открыться.
Несмотря на хорошо проведенное время, Лиза и Роксолана вернулись со свидания без роз.
Любовь со специями
Изучать арабскую кухню Алекс Топольский решил с Сашей, Катей и Юлей. Сначала они с завязанными глазами покупали специи и продукты. Затем каждая из девушек готовила свое блюдо.
На кухне Алекс заметил, что Юля чувствует себя некомфортно. После откровенного разговора он решил отпустить девушку.
– Вся наша история с Юлей – о ее неуверенности и нерешительности и о моих попытках помочь ей этого избавиться. Мы оставались наедине, мы были на ее территории, она получила целый букет из розовых и желтых роз. Сегодняшнее свидание – это ее стихия. Однако неуверенности меньше не стало. Мне важно, чтобы рядом была уверенная девушка, – объяснил Топольский.
После общения с Катей Холостяк в очередной раз отметил ее сдержанность. Алекс заподозрил, что девушка намеренно показывает только выгодные черты характера.
В то же время тет-а-тет с Сашей был более интимным и полным страстных поцелуев.
Девушки не сдержали эмоций на глазах у Холостяка
Приглашение девушек на коктейльную вечеринку обернулось скандалом. Холостяк предложил участницам принять участие в дебатах. Девушки отстаивали свою позицию по теме секса на первом свидании, мужчины в декрете и партнерских родов.
В какой-то момент конкурентки перешли на личные оскорбления и начали агрессивно выяснять отношения на глазах Топольского.
Кто ушел из Холостяка в 5 выпуске
Чтобы уделить внимание каждой из девушек, Холостяк устроил индивидуальную церемонию роз.
Красные цветы на этой неделе получили Саша, Алина, Юля, Лиза, Катя.
Роза исполнения желания оказалась в руках Саши Мудрой. Но перед этим Топольский обсудил с ней отказ от первого поцелуя на свидании во Львове.
– Эта недоступность притягивает. Хочется ее добиться, – отметил Холостяк.
Без розы домой уехала Роксолана.
– За все наши встречи я не ощутил твоего интереса. Я пришел на проект за реальными отношениями. Я тебя сегодня отпускаю.
Хозяйкой дома стала Вика, а последним шансом на проекте придется воспользоваться Марине.