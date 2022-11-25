События пятого выпуска Холостяка 2022 года происходили в Дубае. Неделя прошла как один большой скандал: сначала девушки затравили все правила хозяйки дома Юли, а затем агрессивно выясняли отношения на глазах Алекса Топольского.

Как прошел 5 выпуск проекта и кто завершил борьбу за сердце Холостяка, читайте в материале.

Купание на закате

На первое индивидуальное свидание недели Алекс пригласил Вику. Пара отправилась на пляж встречать закат.

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Атмосфера свидания была довольно романтичной, и во время купания Вика и Алекс поцеловались.

– Мне в тот момент показалось, что мы – одно целое. Мы были друг с другом и не замечали, что происходило вокруг. У нас был очень сильный конект, нам было приятно друг с другом, – сказал Топольский.

По впечатления в пустыню

На парное свидание с Холостяком в исторический заповедник отправились Роксолана и Лиза.

Во время индивидуального общения Роксолана рассказала Алексу о детстве и отце. Холостяк отметил, что девушке наконец-то удалось открыться.

Несмотря на хорошо проведенное время, Лиза и Роксолана вернулись со свидания без роз.

Любовь со специями

Изучать арабскую кухню Алекс Топольский решил с Сашей, Катей и Юлей. Сначала они с завязанными глазами покупали специи и продукты. Затем каждая из девушек готовила свое блюдо.

На кухне Алекс заметил, что Юля чувствует себя некомфортно. После откровенного разговора он решил отпустить девушку.

– Вся наша история с Юлей – о ее неуверенности и нерешительности и о моих попытках помочь ей этого избавиться. Мы оставались наедине, мы были на ее территории, она получила целый букет из розовых и желтых роз. Сегодняшнее свидание – это ее стихия. Однако неуверенности меньше не стало. Мне важно, чтобы рядом была уверенная девушка, – объяснил Топольский.

После общения с Катей Холостяк в очередной раз отметил ее сдержанность. Алекс заподозрил, что девушка намеренно показывает только выгодные черты характера.

В то же время тет-а-тет с Сашей был более интимным и полным страстных поцелуев.

Верблюды и секс на первом свидании: с кем сблизился Холостяк в Дубае / 2 images

Девушки не сдержали эмоций на глазах у Холостяка

Приглашение девушек на коктейльную вечеринку обернулось скандалом. Холостяк предложил участницам принять участие в дебатах. Девушки отстаивали свою позицию по теме секса на первом свидании, мужчины в декрете и партнерских родов.

В какой-то момент конкурентки перешли на личные оскорбления и начали агрессивно выяснять отношения на глазах Топольского.

Чтобы уделить внимание каждой из девушек, Холостяк устроил индивидуальную церемонию роз.

Красные цветы на этой неделе получили Саша, Алина, Юля, Лиза, Катя.

Роза исполнения желания оказалась в руках Саши Мудрой. Но перед этим Топольский обсудил с ней отказ от первого поцелуя на свидании во Львове.

– Эта недоступность притягивает. Хочется ее добиться, – отметил Холостяк.

Без розы домой уехала Роксолана.

– За все наши встречи я не ощутил твоего интереса. Я пришел на проект за реальными отношениями. Я тебя сегодня отпускаю.

Хозяйкой дома стала Вика, а последним шансом на проекте придется воспользоваться Марине.