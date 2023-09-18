Певица-предательница Таисия Повалий набирает оборотов в России. Путинистка гастролирует по малым городам и населенным пунктам страны-аргессора.

Очевидно, больших концертов Повалий не светит, но на сцене хочется быть, а потому молчунья отправилась в Усть-Илимск Иркутской области, чтобы выступить на Дне леса.

На радость публике путинистка прыгала на сцене, пела и благодарила всех, кто пришел, говоря, что она счастлива. Те тоже были рады ее видеть, чему свидетельствуют комментарии под выступлением, а потому принялись таить надежду, что теперь Повалий приедет в Сибирь.

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Повезло Усть-Илимску! Появилась надежда, что в Сибирь Тая еще приедет! Поближе бы только.

Обалдеть!

Это разрыв!

Как же много песен спела Тая! Целый сольник! Браво!

Шикарный прием! У нас народ такими звездами, дивами не избалован. Поэтому и благодарность бесконечная, что приезжают, — пишут россияне, живущие в глуши.

К слову, можно сказать, что Таисия Повалий пошла по стопам Ани Лорак. Та ранее выступала перед работниками птицефабрики. Поэтому карьера идет вверх.

Фото: Таисия Повалий