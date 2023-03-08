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Большая потеря. Святослав Вакарчук высказался о смерти воина Дмитрия Коцюбайло

8 марта 2023, 13:43
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Святослав Вакарчук

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук отреагировал на гибель защитника, героя Украины Дмитрия Коцюбайло (Да Винчи).

Музыкант рассказал, что они были знакомы с 2020 года. Первая их встреча состоялась под Авдеевкой.

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— Я приезжал к нему, его побратимам и сестрам не раз… Уверенный, пассионарный, готовый к любым испытаниям, он всегда вдохновлял. Большая потеря! Вечная память герою, — написал в Facebook Вакарчук.

7 марта стало известно о гибели 27-летнего Дмитрия Коцюбайло. Воин-доброволец с 2014 года защищал независимость Украины и достоинство нашего народа.

Дмитрий возглавлял отдельный механизированный батальон Волки Да Винчи в составе 67 отдельной механизированной бригады. В ноябре 2021 года президент Владимир Зеленский отметил защитника званием Герой Украины. Детальную биографию Да Винчи — читайте на Фактах ICTV.

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