Звезда сериала Рубан Вячеслав Довженко признался, боится ли получить повестку. Также он рассказал, как относится к броне для артистов.

Вячеслав Довженко о мобилизации

Актер заявил, что не боится повестки, ведь страх — это не конструктивная эмоция, которая не приносит никакой пользы.

— Мы могли бояться все, что москали нападут. Этот страх что-то нам дал? Они же напали все равно. Если тебя заберут в армию, на войну — этот страх что-то даст? Если придет ко мне очередь, значит, придет, что тут сделаешь? — отметил Вячеслав.

Он добавил, что не интересуется вопросом брони для артистов, и вспомнил коллег, которые стали к оружию.

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Звезда фильма Дом Слово с грустью отметил, что театр на Подоле, где он играет, в прошлом году пережил тяжелую потерю. После ранения в бою умер актер Василий Кухарский, который с первых дней полномасштабного вторжения стал на защиту Украины.

Теперь мобилизовались еще два коллеги Довженко — Константин Темляк и Юрий Фелипенко. По словам Вячеслава, это сильно сказалось на репертуаре.

— Это большая потеря для репертуара. Что мы будем с этим делать, пока никто не понимает. Но как-то будем, потому что зритель в театр идет, — отметил Вячеслав Довженко.

Иногда поклонники даже не знают, что их любимый актер встал в ряды ВСУ. Так произошло с Алексеем Тритенко, которому пришлось публично рассказать, о том, почему он носит пиксель.

Фото: скрин с интервью