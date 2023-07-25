Компания Netflix выпустила фильм, посвященный знаменитому космическому телескопу Джеймса Уэбба. Зрители увидят процесс создания самого мощного и самого дорогого телескопа в истории человечества.

Проект получил название Космический телескоп Джеймса Уэбба: Самый большой взгляд на Вселенную. За 64 минуты зрители увидят, как ученые и инженеры из десятка различных стран создавали устройство, которого поможет нам узнать больше о космосе и нашем существовании.

— Благодаря уникальному доступу к закулисной стороне амбициозной миссии NASA по запуску космического телескопа Джеймса Уэбба, мы следим за командой инженеров и ученых, совершающих следующий гигантский скачок в нашем стремлении понять Вселенную, — сообщается в описании сериала.

Впрочем, далеко не все продукты стриминговой платформы нравятся пользователям и продвигают достоверные факты — к примеру, в апреле на Netflix подали в суд за темнокожую Клеопатру в новом сериале. Компанию обвиняли в перекручивании фактов.

Сейчас у стриминговой платформы есть и другие заботы. В конце июня стало известно, что Netflix инвестирует миллиарды в корейские сериалы. Такие проекты хорошо себя зарекомендовали — к примеру, Игра в кальмара.