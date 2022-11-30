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Ведущего программы Выжить любой ценой Беара Гриллса заметили в Украине

30 ноября 2022, 17:35
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Беар Гриллс
Источник: Getty Images

Знаменитый британский путешественник, телеведущий и писатель Беар Гриллс приехал в Украину. Автора программы Выжить любой ценой заметили  на одной из АЗС нашей стране.

С какой целью путешественник пожаловал в Украину и что именно решил посетить — пока что неизвестно. Возможно, он хочет запечатлеть жизнь граждан нашей страны во время полномасштабной войны с РФ.

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Стоит отметить, Гриллс выразил поддержку Украине еще после 24 февраля. Тогда он осудил российскую агрессию и власть.

К слову, за последние девять месяцев Украину посетили многие знаменитости мирового масштаба. В разных городах нашей страны побывали Шон Пенн, Анджелина Джоли, Кэтрин Винник, Лиев Шрайбер, Бен Стиллер, Джессика Честейн, Дэвид Леттерман.

Все они лично высказали поддержку украинскому народу. Некоторые из них также встретились с президентом Владимиром Зеленским.

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