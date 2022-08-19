Ведущие ICTV и актеры Дизель Студио показали фото, сделанные незадолго до 24 февраля

19 июля 1822 года французский ученый Жозеф Ньепс сделал первую в мире фотографию. Это был снимок его обеденного стола на заднем дворе. Выдержка фотографии составила 8 часов.

Прошло ровно 200 лет. Время и внедрение новейших технологий позволили нам делать фотографии хоть каждую секунду. Но как сейчас смотрится галерея в телефоне известных медийных личностей? Звезды ICTV в этот знаковый день поделились фотографиями, которые сделали до полномасштабного вторжения россиян 24 февраля.

Марафонец Единых новостей и ведущий Свободы слова Вадим Карпяк нашел в телефоне фото книги Роберта Сапольски Биология поведения.

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Я почав стібатися з того і все

– Я читал книгу и решил выложить ее в Instagram. Но любимая сказала, что просто опубликовать – это не комильфо, и нужно ее как-то красиво сфотографировать. Я начал стебаться с этого и все, что было под руками выложил вокруг: виски, нож, яблоко, часы, очки – все это символизировало биологию поведения человека. Сфотографировал для жены, но в соцсетях так и не опубликовал. Поэтому это так и осталось последним снимком, сделанным перед 24 февраля.

Ведущая Утро в большом городе Юлия Зорий показала фотографию своей пушистой любимицы – мейн-куна Али.

— Это фото сделано 23 февраля, в среду. Аля тогда как-то по особенному за мной бегала хвостиком. Вот повсюду. Постоянно рядом лежала, как чувствовала. Мы нежились, я много сделала ее фото и видео. Было на душе как-то и тревожно, и очень спокойно. Мы вместе спали в обед, было так тепло и уютно. Я очень хорошо помню эти ощущения.

Два фото от 23 февраля осталось в смартфоне руководительницы программы Факты недели Оксаны Соколовой. В тот вечер, перед началом полномасштабной войны, она стала свидетелем трогательного события.

— Днем я сняла свою квартиру, в которой начала капитальный ремонт. Строители радостно отчитались, что все сломали, теперь приступаем к созданию нового пространства.

— А вечером тайком сфотографировала парочку в ресторане. За соседним столиком парень сделал предложение девушке. Она так трогательно смотрела на кольцо, а он так нежно гладил ее по руке! Я так за них радовалась! В тот вечер мне казалось, что жизнь начинается…

Ведущая фактов Анастасия Мазур 13 февраля вместе с семьей гуляла в лесу в Бучанском районе.

— Мы тогда всей семьей болели Covid-19. Были последние дни нашей изоляции, так что мы делали такие вылазки в безлюдные места. Через неделю я вышла уже на работу. И еще через четыре дня началась война.

Ее коллега, Вячеслав Цымбалюк, почти в тот же период также слег дома с болезнью. Когда проходили его последние дни самоизоляции, 18 февраля, выглянув из война, он решил сделать снимок.

— Говорят, радуга — это хороший знак. Оказалось – нет…

В этот же день соведущий Юлии Зорий по утреннему шоу на ICTV Сергей Лиховида сделал селфи во время горной прогулки на лыжах в Буковеле.

— Мы с женой в третий раз через месяц поехали на лыжи. И это был столь классный день. Мы будто выдохнули, потому что уже прошло 16 февраля, о котором так много говорилось. Но в то же время, если я не ошибаюсь, именно в этот день появилась информация, что оккупационные власти призывают людей из “ЛНР” и “ДНР” эвакуироваться. Мы тогда ехали на подъемнике, услышали новость по радио Буковель, и это нас очень насторожило.

Он добавил, что тогда “где-то интуитивно почувствовал”, что это их последняя поездка на лыжи этой зимой.

Петр Демьянчук, выйдя после эфира 22 февраля в Ботанический сад Фомина, захотел почувствовать приближение весны и зафиксировать это в своей памяти, а также в памяти телефона.

— Вышел такой коллаж За неделю до весны. Была тревога из-за большой войны, но тогда не верилось, что она действительно будет и особенно, когда гулял по этому парку. Жизнь вокруг только пробуждалась, начинала дышать и верилось в лучшее.

Ведущие ICTV и актеры Дизель Студио показали фото, сделанные незадолго до 24 февраля / 3 images

Суровый казак с колоритной селедкой на голове! В преддверие полномасштабного вторжения художественный руководитель Дизель Студио Егор Крутоголов превратился в настоящего казака.

— 22 и 23 февраля были наши крайние концерты во Дворце Украины. После этого наш мир, наш юмор и мы сами изменились.

Фотография Яны Глущенко за 23 февраля тоже посвящена этому номеру. Через мгновение до выхода на сцену она успела сфотографироваться с коллегами — Викторией Булитко и Юлией Мотрук. Только посмотрите, как им подходит украинская одежда!

А такое фото мы нашли в смартфоне Юлии Мотрук. Актриса сделала ее за несколько минут перед началом номера.

— Помню, как все ходили, волновались, а мне надо было сделать хорошее фото. Потому я попросила своего мужа, дала в руки телефон и мы быстро выбежали на лестничную площадку.

Евгению Сморигину для фотографии нужно было подловить Яну Глущенко.

Эти две блондинки, как сказал сам актер, играли в одном номере о чиновнике, который решил нырнуть в прорубь на Крещение. Женя и Яна играли эпизодические, но очень колоритные роли.