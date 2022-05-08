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Благодарна Вселенной за тебя: Каменских трогательно поздравила Потапа с днем рождения

8 мая 2022, 13:01
Валентина Чорна редактор раздела Lifestyle
Потап і Настя

Украинская певица Настя Каменских трогательно поздравила своего мужа Потапа с днем ​​рождения. Сегодня, 8 мая, артисту исполнился 41 год.

Настя поделилась фото, которое было сделано прошлым летом. По словам Каменских, она всегда мечтала о мужчине, с которым будет безопасно и весело.

– Я всегда мечтала о мужчине, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек и я благодарна Вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение и за светлый позитивный вайб, особенно в такие темные времена. Я тебя люблю, мой медвеженок! С днем ​​рождения, – написала Настя.

Ранее Настя Каменских призналась, где во время войны находится Потап.

По словам артистки, он за границей. Супруги вместе пытаются рассказывать всему миру правду о войне в Украине.

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Теги
День народження, Потап, Потап и Настя Каменских
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