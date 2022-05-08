Украинская певица Настя Каменских трогательно поздравила своего мужа Потапа с днем ​​рождения. Сегодня, 8 мая, артисту исполнился 41 год.

Настя поделилась фото, которое было сделано прошлым летом. По словам Каменских, она всегда мечтала о мужчине, с которым будет безопасно и весело.

– Я всегда мечтала о мужчине, с которым будет не страшно, с которым будет безопасно, а главное весело. Который окутает своим теплом и любовью. Ты невероятный и очень добрый человек и я благодарна Вселенной за тебя. Спасибо за творчество, за вдохновение и за светлый позитивный вайб, особенно в такие темные времена. Я тебя люблю, мой медвеженок! С днем ​​рождения, – написала Настя.

Ранее Настя Каменских призналась, где во время войны находится Потап.

По словам артистки, он за границей. Супруги вместе пытаются рассказывать всему миру правду о войне в Украине.