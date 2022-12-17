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Дома не будем ставить елку. Джамала о праздновании Нового года

17 декабря 2022, 15:24
Малиновская Ангелина редактор ленты
Джамала

Украинская певица Джамала в эксклюзивном интервью Фактам рассказала, будет ли праздновать Новый год во время войны.

– Не могу сказать, что я планирую праздновать. Дома мы не будем ставить елки. Потому что там, где они (дети, – Ред.) находятся не так много места. И вообще мне кажется, что достаточно им украшений будет в садике. Я, конечно, сделаю праздник, который можно создать в этих условиях. Но так, как мы делали у нас дома, там была елка, приходил Николай, наверное, не получится, – рассказала исполнительница.

Также в интервью Джамала заявила, что Украина на Евровидении должна говорить уверенно, хотя не обязательно буквально со словом “война”. Таким мнением с Фактами поделилась во время интервью певица Джамала.

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Фото: Джамала

Теги
Війна в Україні Джамала Новый год
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