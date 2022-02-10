Стала известна причина смерти американского комика и телеведущего Боба Сагета. По данным иноСМИ, мужчина скончался в результате черепно-мозговой травмы головы.

Следователи пришли к выводу, что Сагет, который вернулся в отель после участия в комедийном шоу, ударился об что-то затылком. Комик не обратил на это внимания, спокойно ушел спать, а утром не проснулся.

На голове Боба был обнаружен синяк. Скорее всего, смерть наступила от кровоизлияния в мозг.

Версии убийства, инфаркта или внезапного инсульта следователи исключают. Кроме этого, в крови Сагета не было обнаружено ни алкоголя, ни наркотиков.

Напомним, что о смерти Боба Сагета стало известно 9 января. Комик был найден мертвым в отеле Ritz-Carlton в Орландо, куда он приехал в рамках своего комедийного тура. Артисту было 65 лет.

У Сагета остались 42-летняя вдова, журналистка Келли Риццо, и три взрослых дочери от первого брака.

Больше всего Боб Сагет известен по роли Дэнни Таннера в ситкоме Полный дом. Также он был рассказчиком в сериале Как я встретил вашу маму.