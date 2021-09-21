Украинская актриса, звезда сериалов Последний москаль и Слуга народа Галина Безрук объявила о разводе со своим мужем Артемом Алексеевым. Пара состояла в браке на протяжении пяти лет.

На личной странице в Instagram Галина призналась, что после очередной ссоры, она сбежала из дома вместе с дочкой и мамой Артема. Мужчина ударил ее в живот ногой и сжег все документы дочери.

По словам актрисы, в последнее время Артем постоянно находился в состоянии острого психоза и алкогольного опьянения.

Некоторое время он проходил курс лечения в психиатрической больнице. Но после возвращения из реабилитации, Артем отказался принимать прописанные ему препараты.

— Последние дни превратились в фильм ужасов. Он не принимал ничего из прописанного в больнице. Все время пил. Он постоянно угрожал мне, обещал забрать дочь, а позавчера во время кухонного ночного разговора я получила удар ногой в живот. Утром мы с дочкой и бабушкой сбежали, — призналась Галина.

После этого Артем угрожал жене, а также сжег все документы дочери. Когда Галина, заручившись поддержкой близкого друга, пришла домой забрать необходимые вещи, то нашла Артема на полу в бессознательном состоянии. Сейчас мужчина находится под наблюдением врачей.

Позже в руки актрисы попал телефон Артема, в котором она увидела переписку с другой женщиной. Галина не назвала имя женщины, но отметила, что это публичная личность. Увиденное стало последней каплей в их браке.

— Она совсем недавно была в похожей ситуации и на всю страну говорила очень громкие заявления о женской чести и честности. О том, как низко заводить романы с женатыми мужчинами, и что она на это никогда не пошла бы. И вся страна ей верила, сочувствовала и публично “порола” ее нерадивого мужа. Господи, какое лицемерие, — поделилась Галина.

Напомним, что Галина Безрук и Артем Алексеев поженились в 2016 году. Вместе они воспитывают 4-летнюю дочь Василису.

В начале августа 2021 года девочка перенесла тяжелую операцию. С Василисой произошел несчастный случай, в результате которого она получила серьезную травму. Что же именно произошло с дочерью — пара не рассказывала.

Галина Безрук получила известность благодаря участию в таких лентах: Возвращение Мухтара, Джамайка, Женский доктор, Слуга народа, Отель Элеон, ИП Пирогова, Пока станица спит.

Фото: Галина Безрук