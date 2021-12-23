Звезду фильма Один дома, американского актера Девина Рэтрейра арестовали.

44-летний актер обвиняется в домашнем насилии, а именно в побоях и попытке задушить свою девушку. Женщина утверждает, что Девин ударил ее по лицу, прикрыл рот рукой и попытался задушить. Имя пострадавшей разглашать не стали в целях конфиденциальности.

— У жертвы были проблемы с дыханием, когда ее душили и когда рука обвиняемого была у нее во рту, — говорится в заявлении.

Согласно имеющимся данным, штат Оклахома выдал ордер на арест во вторник, 21 декабря. Его залог был установлен в размере $25 тыс.

Девин Рэтрей прославился в подростковом возрасте, снявшись в фильмах Один дома и Один дома 2: Потерявшийся в Нью-Йорке в роли Базза Маккаллистера (старшего брата главного героя Кевина, которого сыграл Маколей Калкин).

Рэйтер также снимался в таких кинокартинах, как Деннис-мучитель, Принц и я, Суррогаты, Сладкая полночь и других. Одни из последних фильмов, в которых снялся Девин — Зачинщики (2016 год) и Один дома (2021 год), который является ремейком оригинальной киноленты.

Также Девин развивается в музыкальном направлении. У него есть своя группа, в которой он выступает как автор, вокалист и гитарист.