Важнее спасти людей, чем победа на Евровидении: группа Kalush Orchestra дала новое интервью для ICTV

Украинская группа Kalush Orchestra, победившая на конкурсе Евровидение 2022, стала гостем нового YouTube-проекта ICTV Украина на связи.

В разговоре с ведущей Оксаной Гутцайт фронтмен Олег Псюк признался, приходилось ли менять выступление из-за политических убеждений, обсуждал ли он с польским исполнителем скандал с 0 баллами от Украины на конкурсе и запланирован ли был призыв спасти Мариуполь на сцене в Турине.

– Я сразу знал, готовился и запланировал это. И считаю, что поступил правильно. Если бы меня дисквалифицировали, в Украине, надеюсь, меня бы поняли. Важнее спасти людей, чем даже победа на Евровидении, – поделился Олег.

В интервью украинский исполнитель прокомментировал популярные в интернете фейки о группе Kalush, в частности, действительно ли после конкурса Олег отправился на фронт.

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Кроме откровенных рассказов на тему Евровидения, артист вспомнил свое утро 24 февраля под звуки взрывов в Борисполе и рассказал, почему решил открыть волонтерскую организацию.

Он назвал, сколько концертов пришлось отменить из-за военных действий и анонсировал ближайшие планы группы. Полное интервью можно посмотреть на YouTube-канале ICTV.