Модель и певица Даша Астафьева побывала в местах, которые пытались “освободить” российские оккупанты. Артистка поехала выступить для военных, однако не сдержала эмоций от увиденного. Где именно она была — неизвестно.

В Instagram-stories Астафьева обнародовала фото разрушенных домов, которые пострадали от российской бомбардировки. Артистка отметила, что после увиденного ей сложно дышать.

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— Почти ничего в городе не осталось целым. Мне было очень страшно увидеть глаза людей, которые встретились с врагом вживую. Людей, которые, к сожалению, привыкли к такому виду своего города. Сегодня мы впервые с парнями приехали поддержать наших защитников. Я очень волновалась, — написала Даша.

Артистка сказала, что не могла не увидеть все своими глазами и не поддержать тех, благодаря кому мы живы.

— Наши люди самые лучшие. Мы каждый день является примером единства и поддержки. Несокрушимого духа и жажды к свободе. После увиденного у меня даже сомнений нет, что победа будет за нами, — подчеркнула Астафьева.

Певица отметила, что после выступления их даже кормили. Говорит, не помнит, как доехала до дома.

— Не знаю, поддержали ли мы своим выступлением парней. Я до сих пор считаю, что петь могут лишь те, у кого есть на это силы. Но я рада, что мы увидели лица наших героев. Горжусь тем, что в Украине самая сильная армия. Армия людей, — подытожила Даша.

С первых дней полномасштабной войны артистка остается в Киеве и занимается активной волонтерской деятельностью. Ранее Даша Астафьева рассказала, что ее приятно удивило единство украинцев, а так же то, что все помогают друг другу.