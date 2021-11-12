Украинская певица Алина Гросу презентовала совместную новую песню со своим возлюбленным, актером Романом Полянским. Музыкальная композиция называется Чувства на кассетах. Пара также представила лирическое видео к ней.

В песне влюбленные поют о разлуке, о том, как сложно находится не рядом со своей второй половинкой.

— Мы поем о том, что тяжело быть вдали от любимого человека даже несколько минут, я не говорю уже о нескольких днях. Нужно, как можно чаще проводить вместе время, — сказала Алина.

По словам Романа, эта композиция несет в себе месседж о важности беречь друг друга.

— Цените, любите и не отпускайте от себя дорогих вам людей, — сказал мужчина.

Автором музыки нового хита стал Кирилл Музычук, текст написала Анастасия Романова.

В живом исполнении Чувства на кассетах и много других треков можно будет услышать уже 23 ноября на сольном концерте артистки, который состоится в Киеве во Дворце Украина. К слову, сейчас в Instagram Факты Life проходит розыгрыш билетов на выступление Алины Гросу. Условия конкурса очень простые, для того, чтобы поучаствовать, переходите по ссылке.

Стоит отметить, что это уже не первая совместная песня влюбленных. В феврале Алина Гросу и Роман Полянский презентовали трек Полотенце, в котором подтвердили свой роман.

Тогда исполнительница сказала, что эта песня для тех, кто испытывает чувство влюбленности.