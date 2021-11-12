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Трудно быть в разлуке даже несколько минут: Гросу и Полянский спели вместе

12 ноября 2021, 14:06
Каріна Зуєва редактор розділу Lifestyle
Алина Гросу и Роман Полянский
Источник: Алина Гросу

Украинская певица Алина Гросу презентовала совместную новую песню со своим возлюбленным, актером Романом Полянским. Музыкальная композиция называется Чувства на кассетах. Пара также представила лирическое видео к ней.

В песне влюбленные поют о разлуке, о том, как сложно находится не рядом со своей второй половинкой.

— Мы поем о том, что тяжело быть вдали от любимого человека даже несколько минут, я не говорю уже о нескольких днях. Нужно, как можно чаще проводить вместе время, — сказала Алина.

По словам Романа, эта композиция несет в себе месседж о важности беречь друг друга.

— Цените, любите и не отпускайте от себя дорогих вам людей, — сказал мужчина.

Автором музыки нового хита стал Кирилл Музычук, текст написала Анастасия Романова.

В живом исполнении Чувства на кассетах и много других треков можно будет услышать уже 23 ноября на сольном концерте артистки, который состоится в Киеве во Дворце Украина. К слову, сейчас в Instagram Факты Life проходит розыгрыш билетов на выступление Алины Гросу. Условия конкурса очень простые, для того, чтобы поучаствовать, переходите по ссылке

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Стоит отметить, что это уже не первая совместная песня влюбленных. В феврале Алина Гросу и Роман Полянский презентовали трек Полотенце, в котором подтвердили свой роман.

Тогда исполнительница сказала, что эта песня для тех, кто испытывает чувство влюбленности.

Теги
Алина Гросу , Новый клип , прем'єра
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