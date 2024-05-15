Украинская певица Надя Дорофеева призналась, как пережила волну хейта из-за личной жизни. Артистка столкнулась с критикой после начала отношений с нынешним мужем Михаилом Кацуриным.

Как Надя Дорофеева справилась с хейтом

По словам певицы, когда сталкиваешься с хейтом, то внутри будто “появляется огромная черная дыра”. Надя считает, что эти страдания можно сравнить с тяжелой психической болезнью.

— Уже прошло время, я это прошла, но только сейчас осознаю, насколько тяжело было. Этот период дал мне понимание: если ты хочешь, чтобы не было хейта, надо просто ничего не делать, спрятаться и сидеть молча. А это не мой выбор. Более того, я понимаю, что это не последняя такая история в моей жизни, но теперь я уже знаю, что с этим делать, — поделилась Дорофеева.

Надя признается, что сейчас почти не встречает критики в сторону их пары, а многие пользователи сети наоборот начали поддерживать ее и Михаила.

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— Остались какие-то единичные комментарии, можно наткнуться на парочку комментариев в TikTok. Сейчас я все это воспринимаю абсолютно нормально. А еще я очень радуюсь тому, какая огромная поддержка есть, — отметила Дорофеева.

Пообщавшись с разными людьми, Надя поняла, что всем пишут что-то плохое, даже самым известным волонтерам страны.

— Знаете, какой самый полезный совет мне дали ребята Лачен и Миша Лебига? Блокировать хейтеров! Я этого раньше не делала, но сейчас точно не время обращать внимание на тупые оскорбления и принимать их близко к сердцу, — отметила артистка.

Источник: Cosmopolitan