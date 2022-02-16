Украинский телеведущий Владимир Остапчук вместе с женой, блогером Кристиной Горняк, отправился на отдых на Мальдивы.

Супруги остановились в отеле InterContinental Maldives Maamunagau Resort, где сняли приватную виллу. Суточная стоимость номера на двоих колеблется от 38-52 тыс. грн. Зависит от времени, на которое бронируешь, и услуг.

Судя по Instagram-stories Владимира Остапчука, его жена прилетела раньше него. Телеведущий провел для подписчиков экскурсию по вилле, а также не стал сдерживать своих эмоций.

Он рассказал, что вилла двухэтажная и расположена на воде. В их распоряжении также два санузла, огромная спальня, бассейн и нереальные виды.

— Просто нет слов. Посмотрите на эту красоту, — сопроводил надписью видео Владимир.

Остапчук также отметил, что в 2021 году они побывали на Мальдивах впервые, после чего поняли, что нужно сильно стараться, достигать и работать, чтобы иметь возможность возвращаться на острова.

— На этой вилле нет прямого выхода к океану, но тут мелко, камни, поэтому хорошо. Я лучше в бассейне поплаваю, а на пляж потом, — отметил Владимир.

Также он подчеркнул, что вилла новая и по дизайну очень ему импонирует.

— Можно тут остаться навсегда? — написал телеведущий.

К слову, на Мальдивах супруги отдыхают вместе с блогером Таней Пренткович, которая ждет ребенка, и ее возлюбленным, предпринимателем Андреем Гонковским.

Ранее жена Остапчука призналась, сколько денег тратит ежемесячно. По словам Кристины, ей нужно около 50-60 тыс. грн, это без рабочих моментов. Также она отметила, что если считать покупки вещей — тогда больше.