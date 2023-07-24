Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный трогательно поздравил свою жену с днем рождения. Знаменитый военный находит время не только управлять целой армией, но и радовать дорогих для себя людей.

Милым снимком с женой Залужный поделился в Facebook — это архивное фото, на котором военный позирует со своей супругой Еленой во время торжественного мероприятия. Помимо общей фотографии, главнокомандующий также добавил свои мысли, благодаря свою избранницу за то, что всегда рядом.

— Представить не могу, сколько нужно терпения, мужества и мудрости быть рядом со мной. Ты верила в меня тогда, когда я сам не верил в себя. Все, что у меня есть, и все, чего я достиг – это ты. Спасибо тебе за воздух, за сердца стук и за мечты, которые действительно сбываются, — заявил Залужный.

Напомним, что недавно и у самого военного был праздник. 8 июля вся Украина поздравляла Залужного с 50-летием. Главнокомандующему ВСУ желали всего самого лучшего и звезды — Григорий Решетник, Ольга Сумская, Потап и многие другие.