Вайкуле назвала Резника подлизой и оправдала Леонтьева: Хороший человек

Актриса и певица Лайма Вайкуле раскритиковала российского поэта Резника и поразмышляла о позиции Леоньтева, который молчит о войне.

Так, ранее Илья Резник писал тексты для хитов известных артистов, в том числе и для Лаймы. Однако в условиях войны, поэт направил свое творчество не в то русло, и посвящает строки Путину. Вайкуле считает его поступок отвратительным, хоть и Илья помог ей стать известной.

— Он очень много сделал для меня и для себя — нам это было выгодно. Однако сегодня он подлизывается, и это фу, как противно — взрослый человек, а пишет песни о Путине. Мне кажется, это слишком. Некрасиво быть таким подлизой, открытым. Надо все же достоинство иметь. Это слишком, – заявила Вайкуле в интервью и Грянул Грэм.

Латвийская артистка затронула и историю Валерия Леонтьева — артист с начала полномасштабного вторжения молчит о войне. Коллега Лаймы из России не поддерживает, и не критикует Путина и кровавую войну — предположительно, сейчас он живет в США, но критиковать открыто Кремль боится.

— Валерий — хороший человек. Он всю жизнь не дает интервью, и мало кто знает, что он умница. Раскрыть себя он не дает, — добавила Лайма.

Ранее Вайкуле навсегда отреклась от России. Она назвала некоторых жителей этой кровавой страны идиотами, и призналась, что приедет туда только после кардинальных изменений. Впрочем, певица считает, что до этого момента не доживет.