Вадим Карпьяк: Книжный арсенал – доказательство высокой состоятельности нашего государства

В Киеве прошел 9-й Международный фестиваль Книжный арсенал — одно из крупнейших литературно-художественных событий Украины. В прошлом году мероприятие не состоялось из-за начала полномасштабного вторжения России, но в этом году организаторы возобновили событие.

По мнению ведущего Свободы слова на ICTV и марафона Єдині новини Вадима Карпьяка, такое мероприятие — подтверждение устойчивости Украины, даже в условиях войны.

— Поражен, как команде Арсенала удалось все организовать. Книжный арсенал — это государственное предприятие, это состоятельность наших государственных институтов. То есть надо осознать, что это мероприятие организует государство. И они действительно состоятельны, если ставят себе это целью даже в такое сложное для страны время, — подчеркнул Вадим.

Телеведущий, член жюри конкурса Книга года BBC был модератором дискуссий, а также провел публичные интервью, в частности с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

— Это был больше фестиваль, чем книжная ярмарка. Но, как по мне, такой формат очень импонировал мероприятию. Отрадно, что многие люди посетили Арсенал, а организаторы подготовили для них сколько мероприятий. Мне жаль, что у меня не хватило времени на все. Потому что интересных событий было больше, чем у меня времени их все посетить, — поделился своими впечатлениями от события Вадим.