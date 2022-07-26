В сети появилось новое фото певца Олега Винника. Снимок артиста обнародовал муж певицы Оксаны Билозир и служащий 135 батальона ВСУ Роман Недзельский.

Военнослужащий опубликовал пост в Facebook, в котором рассказал о работе волонтеров и показал скриншот во время видеоозвонка с Винником. Олег предстал с седой бородой, в кепке и солнцезащитных очках.

Роман поблагодарил Олега за помощь — доставка поломанного буса с гуманитарной помощью для 135 батальона и батальона Холодный Яр из Вроцлава в Краков на станцию техобслуживания.

Сейчас смотрят

— Большая благодарность Олегу Виннику за не методическую, а материальную помощь в организации логистики и ремонта. Надеюсь, наши мастера из Зампотех своими золотыми руками быстро справятся с поломкой, и мы своим ходом в ближайшее время доставим необходимый груз на передовую для победы, — написал Недзельский.

Ранее в эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Роман рассказал, что Олег Винник помогает с первых дней полномасштабной войны. У артиста есть благотворительный фонд Вовчиця. Он передает на фронт машины.

Сам артист сейчас находится в Германии.