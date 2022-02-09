В Одессе скончался известный украинский кинематографист Геннадий Тарасуль. Режиссер ушел из жизни на 88-м году.

Об этом сообщил в Facebook его сын Алик Тарасуль.

Геннадий скончался 8 февраля. В Одесском отделении Национального союза кинематографистов Украины уже выразили соболезнования в связи со смертью Тарасуля.

— Для кинематографистов он стал человеком-легендой еще задолго до появления одноименной высшей именной награды — Легенда Одесской киностудии, — говорится в сообщении Одесского отделения Национального союза кинематографисты.

Что известно о Геннадии Тарасуле

Сценарист, режиссер, актер, литератор Геннадий Тарасуль родился 20 января 1935 года. Образование он получал в Одесском политехническом институте.

Дебют Тарасуля прошел в 1967 году. Тогда он был вторым режиссером в работе над картиной Киры Муратовой. Кроме того, он был вторым режиссером в лентах: Случай из следственной практики, Длинные провода, Фантазии Веснухина, Тепло родного дома, Действия по обстоятельствам. Кстати, в лентах Муратовой Настройщик и Мелодия для Екатерины Геннадий даже сыграл эпизодические роли.

Также он успешно писал сценарии, в частности, к фильмам Соответствующая мера, Долгая память, Миг любви.

Геннадий Тарасуль написал роман Риск, повести Стоянка не предусмотрена, Сквозь осенние Тучи, Миг жизни, пьесу Авария.