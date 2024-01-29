Певица Тина Кароль продолжает демонстрировать свои занятия йогой, показав исполнение сложных асан.

Тина Кароль показала сложные асаны из йоги

Исполнительница регулярно занимается йогой, а потому ей есть чем похвастаться. Тина Кароль мотивирует поклонников, показывая, как держит свое тело в тонусе.

На этот раз она исполнила три сложные асаны, держа все тело руками, оторвав ноги от пола.

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— Контроль и ясность, — написала Тина Кароль.

Для занятия йогой артистка выбрала черный обтягивающий комбинезон, который подчеркивает ее фигуру. Волосы певица собрала в хвост.

Ранее Тина Кароль продемонстрировала асану урдхва куккутасана. Она балансировала на двух руках, поджав ноги в позу лотоса.